澎湖月前才發生6婦女遊客坐湖西鄉菓葉觀日樓2樓高的觀景涼亭木製椅背護欄，致護欄不堪負荷折斷，而摔落沙灘導致5人送醫的意外；不過今天上午著名的七美雙心石滬觀景區，又有遊客疑為取得更佳鳥瞰視角，竟無視「請勿攀登」告示而翻出圍欄外坐在60米高斷崖上取景，讓一旁他人看的直搖頭，想說哪來猴子這麼多？更深怕一個意外造成終生遺憾。

遊客為拍七美雙心石滬，竟翻出圍欄外取景。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處呼籲，喜愛景色，更愛生命。會再增加標示，加強宣導。

七美雙心石滬是目前保留最完整，加上心心相映的浪漫造型特色，被賦予愛情寓意。（許逸民攝）

石滬是在潮間帶區域堆砌弧形石牆，利用海水漲潮時會淹覆石牆頂部並且帶來魚群，退潮時海水流走而魚群便會困在石牆內的一種捕魚陷阱，其中七美雙心石滬是目前保留最完整，加上心心相映的浪漫造型特色，被賦予愛情寓意，一直是遊客抵澎必遊的觀光景點，因此吸引許多遊客前往。

由於觀景區該處斷崖海拔約有60米高，因此為了安全起見，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處還特意圍起護欄，就深怕遊客為了拍照太靠近崖邊忘我，或一時失足而滾落的意外憾事。

圍欄上還貼有「請勿攀登」告示。（澎管處提供／許逸民澎湖傳真）

沒想到今近午約11時35分許，竟然有遊客看不懂告示，更不顧安危，還翻出圍欄外去取景，讓其他人見狀不禁為他們的猴子行徑捏把冷汗。一名也在現場的其他遊客不禁嘆說，明明都知道圍欄的用意，也知道這一摔落是60米高的深谷，沒死也要殘廢，竟然還是做這危險動作，因此把這行徑拍下來提供媒體，讓大家引以為鑑。

澎管處處長許宗民表示，有關遊客於雙心石滬攀爬至圍欄外拍照一節，因現場設有「請勿攀登」之告示牌，但無依法公告禁止事項，所以目前尚無法依相關規定裁處，考量遊客安全，目前由本處現場工作人員於雙心石滬現場進行勸導，除加強宣導頻率外，另已洽請七美分駐所所長協助派員警前往勸導。