長榮鋼日前股價逼近2年高價，劍指70元大關，隨後遭外資逢高獲利了結，連5日賣超5867張，投信、自營商也收斂買超力道，5日線下彎，但月季線仍呈現上揚，周二股價翻紅走揚。

2023年鋼構市場因為通貨膨脹、景氣滑落及政府打房等因素影響，加上部份推案時程延後，故鋼構需求量已較景氣高點時趨緩。法人預期，2023年的吊裝量約11~12萬噸，年下降約1成，但毛利率可望維持在至少優於去年的水準。從趨勢來看，短期科技業等建廠需求疲弱，將積極爭取公共工程、都更及商辦大樓開發等之鋼構案量，目前在手訂單量仍有約23萬噸，預期明年鋼構的營收仍可維持水準，若景氣回溫則可反轉向上，在手訂單充足，看好明年營收穩定向上。

長榮鋼轉投資欣榮主要業務為處理桃園市之家用垃圾、自收之一般事業廢棄物及處理廢棄物所產生之售電收入。因為廠房設備已老舊，今年第一季進廠量比去年少，公司已投入資金分階段整改。預計今年第四季開始增設飛灰水洗設備，減少衍生廢棄物處理成本，至明年第二季可以整改完成，完成後處理量能不變但是穩定度可提升並符合環保要求。今年已與桃園市政府簽訂新的10+5年長約，長約換約完成，確保未來長期營運。

水美設立新的焚化爐，希望於2023年完成現場施工，2024年完成試燒，新舊焚化爐合計的處理量能增加約5成，可提升整體競爭能力。榮鼎因疫情及缺工影響施工進度仍無法正式商轉，試運轉期已經展延至今年8月；將廢棄物資源化產生再生能源，預估可提供發電量約2億度。