謝姓男子不滿住家樓上張姓男子浴室漏水至他家，提告求償敗訴，雙方積怨未解。12年後謝男竟異想天開，跑到頂樓、拿電鑽直接鑽破張男家的天花板，害張男家一用水、天花板便如瀑布般狂漏水。高雄地院依毀棄損壞罪，判謝男5月、可易科罰金，可上訴。

2009年家住40年老舊公寓4樓的謝男天花板漏水，謝男認為是5樓張家的浴室地板漏水所致，自費7萬多元修繕後，向張男提告求償。一審僅判張男賠4000元，二審認為張男無責免賠定讞。

謝男與張男積怨未了，去年10月，謝男持鑽頭35公分長的電鑽，跑到公寓頂樓展開報復計畫。原本謝男預計對準自家水管，要害張男住處天花板漏水，沒想到失手、電鑽不但直接鑽破水管，還直接鑽透張男住家客廳天花板，形成一個小洞。結果謝男只要在家用水，張男住家天花板就會像瀑布一般洩水而下。

張男猜測是謝男所為，登門理論，沒想到遭謝男嗆「我也要讓你感受滴水的滋味」，氣得張男報警提告。謝男偵訊時辯稱，原本只想教訓張男，不是故意要鑽破他家的天花板。謝男律師也辯護，強調謝男純粹只是過失，客觀損害結果與毀損建物罪的要件不符。

張男表示，謝男鑽破的是他家客廳的天花板，下方的電視櫃、木椅、木桌都遭殃，整個客廳等於無法使用。張男為了防堵漏水，在謝男鑽孔處打入膨脹螺絲，沒想到漏水更加難以控制、讓整個客廳漏水如下雨一般，必須用水桶接水。

法官認為，謝男的行為不只影響到張男住宅，害張男必須要在天花板鑿開大洞才能修補水管、避免再漏水，也連帶影響到頂樓的公共空間。考量謝男坦承犯行，還存提5萬元作為修繕費用，雙方尚未和解的情況，依毀棄損壞罪判謝男5月、可易科罰金，可上訴。