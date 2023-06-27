嚴隆財表示，美琪瑪業績和國際鈷、鎳價格高度相關，由於俄烏戰爭、疫情及升息等，國際鈷價從去年每磅30多美元跌至現在13美元，鎳價也從每噸3萬多美元跌至2萬美元，金屬價格大跌導致去年第四季起業績衰退。

加上去年第四季加上台幣升值匯損，導致單季每股淨損0.43元，今年第一季則因投資Powerfund基金認4,000多萬元業外損失，雖然營業損失收歛，不過每股淨損擴大至0.84元，今年前五月營收則約有54％的衰退。

嚴隆財表示，由於全球景氣不佳，除了金屬報價大跌，訂單也受到影響，不過目前看來鈷、鎳價格已跌得差不多了，鈷價最近有小幅回升，鎳價也逼近低點每噸1.6萬美元，加上去年底增加的庫存目前已消化差不多了，第二季是最壞的狀況，能否轉盈還不好說，但預期第三季起會逐步脫離。

隨著全球電動車市場每年以二至三成的速度成長，電池材料業務因電動車供應鏈需求擴大，除了穩定原有市場也投入資本支出，在台灣、海外擴充回收生產線，提高毛利兼具環境保護。

美琪瑪去年每股純益5.09元，創下歷年新高，27日股東會通過配息4.6元，以收盤價96.2元計算，現金殖利率約4.8％。