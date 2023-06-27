「以色列總理尼坦雅胡將於下月訪問中國，此行可能會惹惱拜登」，《以色列時報》26日以此為題報導稱，據消息人士透露，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）將於下月訪問中國大陸。在此之前，美國總統拜登已明確表示短期內不會邀請尼坦雅胡訪美，《以時》認為尼坦雅胡接下來的行程，表明他對華盛頓越來越失去耐心。

《以時》報導指出，以色列國內爆發反對政府司法改革計劃的示威活動，以致拜登今年3月表示，短期內不會邀請尼坦雅胡訪問白宮，並警告以色列「不能繼續」推動極具爭議的司法改革。

尼坦雅胡上次率領大型貿易代表團，訪問中方是在2017年3月。消息人士表示，總理此次計劃訪中，是向華盛頓發出信號，表明他也在尋求其他外交機會，「尼坦雅胡不會坐等一個不會到來的白宮訪問邀請。他同時也在開展其他工作。」這名消息人士還說，中國大陸最近加強了在中東地區的參與，那麼為了以色列的利益，總理需要訪問中國大陸。

報導提到，關於尼坦雅胡的訪中計劃還沒得到官方確認，總理辦公室在應詢時也拒絕發表任何評論。

今年3月10日，在斷交7年後，沙烏地阿拉伯和伊朗在中國大陸的斡旋下，同意恢復外交關係並重新開放大使館。據報，尼坦雅胡試圖尋求中國大陸的幫助，推進與沙烏地阿拉伯的關係，但此舉可能會引起也在一直敦促兩國關係正常化的美國不滿。

消息人士將尼坦雅胡即將到來的訪中之行，描述為「打破框架」。因為美國長期以來，一直在中東地區佔據重要地位，以色列是美國在該地區最重要的盟友之一。不過，在現任政府的領導下，美以之間的關係受到了影響。拜登政府越來越直言不諱批評以色列政策，還公開批評尼坦雅胡推動的司法改革。雖然美國並沒有對以色列採取什麼行動，但沒邀請尼坦雅胡訪美，被視為美國不滿的跡象。

消息人士指出，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）將於三周後訪問白宮，這可能在一定程度上平衡與美國的關係。儘管赫佐格格只是一個傀儡，但他仍在外交政策問題上，發揮了積極的作用。