駐泰國代表莊碩漢涉性騷擾案請辭獲准，外交部第一時間未清楚說明原因遭外界質疑包庇。外交部今天強調，此案在初步調查確定後即要求莊辭職「何來所謂包庇、吃案」。也坦言調查時未與莊碩漢接觸，但此案已由性評會審議，「一定給雙方當事人足夠陳述意見的機會」。

總統府21日發布莊碩漢請辭的人令，當時外交部表示，莊碩漢是因「個人因素」請辭，數日後才坦言是因性騷案被要求辭職，引發外界質疑。

外交部發言人劉永健。(崔慈悌攝)

外交部發言人劉永健今天在例行記者會中表示，針對外界的批評，外交部都虛心檢討，但對於有關不實的報導以及不實的指控、外交部不予接受。外部再次重申，對於職場性騷擾採取「零容忍」的高標準，有疑似性騷擾情事，絕對會嚴肅處理。

他說，不管是前菲律賓代表或者是駐泰代表涉及的性騷擾的案件，外交部都表示痛心，以莊碩漢的案子為例，外交部6月上旬獲知時即積極嚴肅的處理。

在總統總統發布人令准予辭職的10天前，6月11日外交部即要求莊提出辭職，劉永健表示，外交部是在外界還不知情的情況下，即斷然處理，「何來所謂的包庇、吃案？」對於不實的報導，外交部表示遺憾，對於不實的指控，外交部也拒絕接受。

莊碩漢日前在聲明中表示，此案已進入申訴調查程序，但迄今尚未有人對他詢問查察，對此，劉永健指出，外交部在6月上旬獲悉有職場可能有的性騷擾情事的時候，已經進行初步的調查，並有當事人提供的佐證及當時第一時間的對話截圖，經過比對，初步判斷性騷擾事件成立，所以第一時間即要求莊碩漢辭職，外交部基本上是以最快速度來處理。

劉永健坦承，此案在初步調查階段，並沒有接觸莊碩漢，目前當事人已經提出申訴，性騷擾申訴評議委員會在進行調查的時候，一定可以讓雙方當事人都有足夠的陳述意見的機會。

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