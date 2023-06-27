國道3號與台66線未設交流道銜接，民眾須由國3大溪交流道及112甲永昌路銜接，經統計台66線大溪端東行有88％車輛要上國3，常造成銜接路段壅塞回堵。交通部新建「國3銜接台66線系統交流道」，6月30日北入SL1系統匝道將優先通車，未來台66要上國3車輛不必再下平面道路，有效分流車輛，紓解路口交通延滯負荷。

交通部高公局說明，國3與台66線先前未設系統交流道直接銜接，須藉國3大溪交流道及112甲線銜接，該交流道除有地區性車流外，還有國3往返台66線龐大車流，平假日尖峰時段匝道常回堵，造成台66線終點與112甲路口交通延滯，為提升轉向車流運轉效率及紓解112甲壅塞，故新建系統交流道，總經費44.7億元，地方負擔1.7億元，中央負擔43億元。

行政院長陳建仁說，盼未來與桃園市長張善政攜手合作，讓桃園有更好發展。（蔡明亘攝）

行政院長陳建仁今赴桃園視察表示，台66線東行有88％車輛要上國3，這也代表桃園近年發展好，航空城、亞洲矽谷及軌道建設逐步到位，人口創歷年新高，觀光發展佳，大溪老街每年有百萬人次遊客，要到大溪玩的人會面臨交通問題，相信此建設對觀光也有助益。

行政院長陳建仁（中）27日前往桃園，視察國道3號銜接台66線增設系統交流道工程。（蔡明亘攝）

陳建仁說，施工初期遇上新冠疫情，缺工與物料上漲對工程造成極大挑戰，感謝廠商克服困難超進度完成，是台灣的典範。此外，桃園的交通路網，點線面都要顧到，包括國2甲新闢高速公路、國1桃園交流道增設聯絡道、鐵路地下化、捷運綠線和國1中豐交流道等重要建設，都已奠定好基礎，盼未來與桃園市長張善政攜手合作，讓桃園有更好發展。

高公局表示，這次主要於國3大溪交流道以北往來台66線，增設直接銜接的高架式系統交流道，包括國3往西進入台66的南出匝道、台66往東進入國3的北入匝道。另為改善原大溪交流道南出往大溪方向的左轉匝道路口壅塞，將該左轉匝道改為環道以消除號誌路口，供國道南下前往大溪民眾使用，避免下高速公路及112甲車流受號誌停等影響，完工後路段將更順暢，工程於2019年底開工。

高公局宣布，6月30日將啟動第1階段北入SL1系統匝道通車，未來台66線進入國3北部路段可經此交流道直接轉換，不須再走112甲銜接；另L2與L4匝道預計今年10月完成，後續各匝道預計明年10月底完工，減少轉換車流對地方道路影響，改善車流負荷與交通延滯問題。

交通部長王國材提到，台66觀音大溪線2001年通車後留下2大難題，首先是大溪端沒系統交流道接國3，接著是觀音端有5處平交道，現正設計施工，預計2027年前完工，屆時台66線路網會更完整，這是交通部「縫補路網」計畫之一。

桃園市副市長蘇俊賓說，桃園17年前人口180多萬人，現在有230萬人，是全台唯一短時間內增加40多萬人的城市，人口持續增加中，汽機車約有220萬輛，交通壓力大，交通局盼以點線面進行局部區域改善、增加快速道路、1200基北北桃定期票等計畫，盼把私人運具量部分移轉至大眾運輸，另外桃竹竹苗有10萬通勤族，其中僅1萬人搭乘大眾運輸，盼未來能有通勤月票，地方與中央一起改善交通。

桃園市交通局提到，大溪交通壅塞處不僅112甲永昌路銜接快速公路問題，目前大溪、八德人口成長，造成大溪交流道及大湳交流道常態性壅塞，易造成國3主線服務水準惡化，為解決區域性交通問題，分流大溪與大湳交流道車流，請行政院盡速核定並推動國3增設八德交流道及板龍快速道路建設計畫。