鴻騰身為精密元件龍頭廠商，近年透過3+3策略發展電動車、聲學及5G智聯網（AIoT）領域，藉由掌握數據中心領域最新趨勢，並在5G智聯網策略中鎖定更節能、更效率、更開放的平台等三大方針，透過優異技術持續掌握高毛利生意契機。

鴻騰表示，新款800G高速連接器不僅外觀有所改變，更徹底打破了特殊應用晶片（ASIC）堆疊的傳統設計，允許訊號直接透過晶片上的接觸點與跳線連接器，有效消除訊號損耗，縮短晶片和連接器間的路徑，最大限度提高傳輸效率。

鴻騰也提出更簡化的設計概念，用單個連接器設計取代原先多達16個連接器的複雜結構，並透過結合512個TWINAX電纜與2048個信號接觸點，達成高達25.6Tbps的卓越傳輸效率。同時，優先考量永續經營議題，在電纜保護器特別選用回收材料。

憑藉創新設計和對永續發展承諾，鴻騰持續設計新的數據中心元件，以滿足日益遽增的算力需求。鴻騰近年致力改善產品組合以提高毛利率，並承諾2025年3+3新產品組合貢獻將突破4成，隨著5G智聯網產品獲紅點設計大獎加持，將進一步提升未來成長力道。