食藥署今日公布多款邊境違規食品，其中包含許多人在夏天愛吃的進口水果「山竹」，總計1402.6公斤因驗出農藥超標，依規定得退運或銷毀。此外違規品項還有來自美國的鮮紅櫻桃以及日本蜜柑，同樣因農藥超標問題被攔下。

根據食藥署公布的資訊，上周共有20項邊境查驗不合格的產品，其中包含美國鮮紅櫻桃、日本蜜柑、泰國山竹、日本果汁風味飲料棒、德國愛可舒西柚風味鎂發泡錠等，分別因農藥、甜味劑、防腐劑等問題被要求退運或銷毀。

其中由巨加利企業有限公司引進的泰國山竹，因檢出含有賽滅寧、普硫松兩款農藥。食藥署副署長林金富表示，根據我國農藥殘留容許量標準，賽滅寧的定量極限為0.01ppm，至於普硫松則是不得檢出，然而這批違規品項則驗出0.04ppm的賽滅寧，以及0.01ppm的普硫松。

林金富指出，這是國內過去6個月驗到第一批不合格的山竹，目前除依規定要求業者辦理退運或銷毀之外，也會針對業者提高加強抽批比率至20％～50％。

至於今日違規的美國鮮紅櫻桃則是由福和生鮮農產股份有限公司引進，總重量達1471公斤，被驗出農藥氟尼胺0.03ppm，超過定量極限0.01ppm；日本蜜柑則是驗出賽安勃0.03ppm，總計有60公斤產品得退運或銷毀。