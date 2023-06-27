前台南市政府經發局長陳凱凌涉嫌收受廠商現金、喝花酒、性招待，還索賄180萬元，被台南地檢署依貪汙、洗錢防治條例等罪嫌提起公訴後，台南地方法院今天首度開庭時，陳凱凌不僅當庭認罪，更主動表示願意繳回不法所得180萬元，請求法官從輕量刑。

鑑於陳凱凌已從去年12月23日羈押至今，他的辯護律師認為，陳凱凌在偵辦過程中自白，移審時也坦承犯行，並願意繳納犯罪所得，誠心悔過，加上他雖犯重罪，但無逃亡之虞，且一直是公務員，希望能在能力範圍內具保，處理好家裡的事，並做最壞服刑的準備，屆時也會回台北與妻兒居住，還同意限制住居或報到等條件，至於具保金額則尊重法院裁量。對此，法官王鍾湄表示，將與合議庭商議後裁定。

檢方起訴指出，陳凱凌從2020年1月21日起擔任市府經發局長，對七股科技工業區、沙崙科學園區等工業區的開發案，具有規畫及決策權。由於先前他擔任桃園大眾捷運公司總經理期間，認識從事營建工程的黃姓廠商，黃男2020年初有意參與七股工業區開發計畫相關工程，循線找上陳凱凌幫忙，陳竟不斷向黃索討獲取不法利益180萬元，以及6度接受喝花酒、性招待，獲取酒店鐘點費、性交易費及旅館住宿費等共14萬2200元，但事後並未提供協助，涉嫌利用職務上機會詐取財物、詐欺得利、財產來源不明罪、洗錢等罪。

另外，陳凱凌購買台南市中西區中華西路某大樓時，也被控與台邦建設董事長陳福成及鼎立代銷負責人翁東明共同涉嫌浮報房價交易400萬元，藉此向銀行超貸296萬元，3人共同涉犯使公務員登載不實、詐欺取財等罪嫌。

今天的庭訊中，陳凱凌、翁東明均認罪，但陳福成僅承認房屋交易實際登錄不實，否認參與陳凱凌共同向銀行詐欺的犯意與事實，還要求與檢方審判外協商，公訴檢察官表示將與起訴檢察官討論。