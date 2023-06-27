台中市明道中學56位國三畢業師生自6月17日前往泰北服務，其中，帶隊老師陳奕帆，12年前是服務的學生之一，如今以正式老師的身分回到泰北，兌現當年承諾。（明道中學提供／潘虹恩台中傳真）

台中市明道中學56位國三畢業師生疫後重返泰北，自6月17日前往泰北的華人學校「清萊省滿星疊村大同中學」展開18天志願教學服務。今年帶隊老師陳奕帆，12年前是服務的學生之一，如今以正式老師的身分回歸兌現當年承諾，她說，「比功名和成績更重要的是生命的重量」。

明道中學自2008年派出國際志工前往「泰北服務學習」，年年不間斷，直至前3年因疫情受阻，今年解封終於能夠重回泰北。12年前作為服務學生前往泰北的陳奕帆，目前在明道中學擔任導師職務，5年前她以助教的身份協助國三的學弟妹們準備教學，今年成為正式老師，並帶著自己的學生回到泰北滿星疊大同中學。

「老師你會不會回來？」當時泰北孩子的一句話，讓陳奕帆在心裡默默許下「重返泰北」的心願。她表示，12年前她國中畢業，第1次來到泰北的大同中學，她看到孩子們身上渴望透過教育翻身的努力，也在校長張明光身上看到「再窮也不能窮教育」的堅持，心中埋下了想要成為老師的種子。

她說，她永遠記得「比功名和成績更重要的是生命的重量」，這是12年前在泰北的18天帶給她最深的領悟，也是她長大如願當上老師之後，一直希望帶給學生的體會。

泰北邊區居民就業機會低，生活貧苦，「窮村、窮校、窮學生、窮老師」似乎成為泰北的宿命。明道文教基金會許慧琪執行長表示，「如果不往前跨一步，今天和昨天有何不同？」，他們觀察泰北地區的教育現況與需求辦理教學志工服務，以滿星疊大同中學、回興村復興小學為基地，足跡遍及泰國、緬甸邊境山區的5所偏遠小學，明道志工組針對國中、小分別設計課程，2人1組進入班級授課，意義非凡。

明道中學校長汪大久表示，暑假黃金時期是自我成長的最佳時機，學校提供國內、外多元化的教育旅行，其中參與志工服務，不僅能為資源不足的孩子點燃未來的希望，也同時自我省思；明道中學表示，明道暑期志工團隊多，都是開放孩子自願報名並進行評選出團。