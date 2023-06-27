台北市立聯合醫院陽明院區與新光醫院今年初建置「病歷資料交換FHIR portal平台」，讓兩院填寫統一格式病歷，並以急性後期整合照護計畫（PAC）病患為試行對象，成功讓醫師省去翻閱紙本病歷時間、重複做檢查的麻煩。往後新光醫院與北市聯醫所有院區的任何病患交換，雙方醫師可直接使用FHIR portal平台查閱病歷，病患家屬不再需要自備病歷。

北市聯醫陽明院區與新光醫院2014年起執行PAC計畫，主要提供腦中風、脆弱性骨折、創傷性骨折、衰弱高齡4疾病患者轉院服務，讓跨領域專業醫療人員提供照護及復健。

北市聯醫陽明院區院長陳冠仰表示，由於兩院資料填寫方式不一，彼此病歷難以共享，故病患在兩院治療須自備紙本病歷以供查看，建置FHIR portal平台後，雙方醫師即可線上看病患病史、治療歷程等資料，不必再做多餘檢查，病患家屬也不必自備病歷到院。

北市聯醫舉例，1名72歲女性今年5月因急性腦中風送往新光醫院急診治療，經醫療人員評估後同意加入PAC計畫，轉院到北市聯醫陽明院區繼續診治，陽明院區醫師透過FHIR portal平台查看病歷，病患到院後即可獲適當治療。

新光醫院資訊部商業分析課襄理孫孝文則補充，PAC病患的新光醫院主治醫師則會每周1次到陽明院區訪視病人，原本新光醫院主治醫師到陽明院區後跟著醫療團隊一起翻閱紙本病歷，才去訪視病人，現在新光醫院醫師用平台查看資料後再到陽明院區訪視病人即可，大大節省翻閱紙本資料的時間，也因為雙方填寫格式一致，醫師找資訊更方便。

新光醫院副院長葉建宏則表示，其實PAC計畫實行初期，腦中風病患及家屬飽受病症折磨，不願再花心力適應不熟悉新醫院跟團隊，轉院意願極低，經新光醫院主治醫師每周1次到陽明院區訪視病人，才成功降低他們的轉院「分離焦慮」。

他指出，PAC計畫從2014年執行至今計235例腦中風病患轉院，以往全靠人力完成，現建置FHIR portal平台，新光醫院主治醫師便可藉平台即時查閱病人在陽明院區治療過程，相信腦中風病患受惠最多，期盼此平台能長久發展。

新光醫院資訊部指出，由於北市聯醫陽明院區與新光醫院有實際運用FHIR portal平台進行轉院服務，才選擇在陽明院區建立示範中心。其實北市聯醫各院區已加入平台，往後新光醫院與北市聯醫各院區任何病患交換，雙方醫師即可用平台看電子病歷，期盼未來此平台能推展到雙北各醫院。