開發金控致力推動永續轉型，加速實踐淨零碳排願景，日前正式簽署加入「碳核算金融聯盟」（Partnership for Carbon Accounting Financials，簡稱PCAF），導入國際投融資碳排管理標準，建構氣候變遷風險管理機制，以具體行動，實踐2045年全資產淨零碳排目標。

PCAF成立於2015年，主要協助各國金融業衡量並揭露投融資組合的氣候變遷影響，應用範圍涵蓋企業貸款、抵押貸款、公司股權及債務等；透過標準化的評估架構，進行溫室氣體核算，金融機構就能計算投融資組合或個人貸款的溫室氣體排放量，目前全球已有400多家金融機構加入PCAF，並導入PCAF方法學。

開發金控於2021年度永續報告書中揭露投融資碳排放量，盤查範疇涵蓋了集團旗下主要子公司的法人授信部位、股票及債券投資。簽署加入PCAF後，我們將持續追蹤各項金融業務相關的碳足跡，並與子公司合作，善盡金融影響力，逐年降低投融資排碳量，協助客戶推動低碳轉型，共同實踐永續淨零碳排目標。繼2022年簽署加入SBTi 科學基礎減碳目標倡議，開發金控再度與國際機構議合氣候議題，善盡永續金融承諾。

同時，為全面精進治理效能，開發金控及旗下子公司，中華開發資本、凱基證券、凱基銀行及中國人壽，皆已成立永續委員會，並設置於董事會轄下，全面升級永續治理層級，透過由上至下深化企業永續治理文化，結合明確化的量化指標，落實各項綠色金融行動方案，提高營運韌性，邁向永續經營。