副總統賴清德宣布將補貼私大生每人每年至少2.5萬元，行政院長陳建仁也加碼預計高中職學費不排富，遭疑是政策賣票。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿、總召邱臣遠、黨團副主任兼發言人楊寶楨今（27）日召開記者會，酸說民進黨執政7年非常厲害，選前都會「精準投放」，民調哪裡低，錢就往哪裡丟。

張其祿指出，近來民進黨政府和賴清德透過大規模補貼吸引年輕選民，聲稱自己多麼關心年輕人，其他人都只看到選舉，但真正的責任不該只在選舉期間，才去關心學生及弱勢者的需要。當前大撒幣政策缺乏完整規畫，像是用納稅錢換取支持、「取之於民，用之『愚』民」，無法務實解決長期的教育及資源分配問題。他指出，直白講，這些花錢買票的方式，不也是另外一種的期約賄選嗎？做了這些就能換回年輕人的心嗎？

張其祿表示，民進黨政府執政7年以來，沒有務實解決年輕人的住房、低薪、產學脫鉤、就業困難及高教崩潰等問題。如今選舉將至，目前國債已達6兆元，仍加碼大撒幣835億元吸引年輕選民，而這些補助方案多是治標不治本，一旦將來不延續，對受補助者來說，後續衝擊也會相當大。民進黨罔顧世代正義，沒有針對問題對症下藥、長遠規畫，寅食卯糧、短視近利的政策買票只會激起將來年輕人的更多不滿。

張其祿也說，教育部公布「3年完成學業、1年服兵役」方案，還可能導致學生在學習上囫圇吞棗，無法精通所學、產學更難以介接，忽視在校最後一年實習、產學合作、研究室見習等銜接職場機會的重要性。政府為要補足兵源，不該只試圖改變大學學制與排課方式，而是該全面思考，如何改善現有的國防與教育政策。

邱臣遠認為，政策應該有系統性、結構性，而不是選前透過政策買票，選後卻置之不理，民進黨執政7年非常厲害，選前都會「精準投放」，民調哪裡低，錢就往哪裡丟。

邱臣遠表示，私大生每人每年補助2.5萬元，未增加私校資源，也沒有解決公私立資源分配不均、生源減少和私校退場，重點是150億元預算要從哪裡來？目前高教經費分配Ｍ型化，「重公校、輕私校」且「重大學、輕技職」，台、清、交、成2018至2021年度每年都獲得約33％經費，而33所公立大學獲得一半以上經費，剩下120多所私立大學，再分配不到一半的經費。

邱臣遠指出，學費補助雖立意良善，但公私立學校學費有相當大差距，不公平性仍然存在，大撒幣只補助私大生，沒有辦法提升教研品質與學校競爭力，雖增加學生就讀意願，還是抵不過少子化減少的生源，最後仍要面臨退場問題，相關單位應盤點影響規模，並妥善規畫學校退場機制，秉持公平原則，維護學生權益。

邱臣遠說，現行退場條例雖名為「專案輔導」，卻缺乏有效的退場、轉型「善終」措施，只有對違規學校的處罰條款，政府以「一刀切」處理退場，辦學品質居然不是退場的評估依據，屠刀舉向部分優質學校，許多因錯誤政策導致的結構性缺失，卻要學校承擔退場結果。

楊寶楨直言，賴清德擔任閣揆期間不做，選前才大撒幣，行政院長陳建仁隨後加碼高中職學費全免，但有校長透露，月初召開「全國高中校長會議」就曾提出高中職學費全免，被教育部以經費不足、無法源依據駁回，兩周後卻「又可以了」？民進黨發言人張之豪辯稱補貼是「助學生非助校」，後續完全沒有規畫嗎？民進黨無疑是把教育百年大計當成「買票工具」。

楊寶楨表示，根據美國中央情報局《2022生育率檢測報告》，我國生育率僅1.08，排名第227名、是最後一名，在亞洲國家當中也持續敬陪末座。少子化嚴重衝擊教育現場，2022年各級學校學生較2017年減少30萬人，連公立大學中的知名學府也面臨缺額，部分私校申請入學缺額高達90％，即使加上繁星入學和個人申請，註冊率也只能維持在40％至60％之間。

楊寶楨指出，專案輔導學校面對少子女化與招生困難雙重壓力，出現財務惡化、積欠教師薪資等問題，且一旦被列為專輔學校，未限期改善即可能被勒令停招停辦，猶如被推入安寧病房，因此如何平順退場或轉型，而非「硬著陸」，同時兼顧學生權益，是政府必須面對的核心問題。

民眾黨團呼籲，政策買票不僅違背財政紀律，又無助改善教育體制，政府必須把錢花在刀口上，扭轉公私校資源分配不均的問題，也不能只訂立退場機制，就放任私校自生自滅，應扶植優質學校，提供有效的輔導措施，同時維護學生的權益。