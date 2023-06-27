今年漢光卅九號演習實兵操演，將首度移師桃園國際機場進行反空降、奪回機場操演科目，這也是國軍有史以來第一次在國際機場進行操演，根據國防部與民航局協調後，正式拍板將於7月12日、19日實施預演，並在26日正式操演，據了解，操演時間都安排在上午，為避免影響太多航班，操演時間將壓縮在一個小時內，近日將發布國際飛航通報。國防部表示，國軍將與民力、航管、警察等各單位密切協調，將對民眾衝擊影響降到最低。

據了解，過去漢光演習反空降項目，為了避免影響民航機起降，幾乎都是在清泉崗機場或是其餘軍用機場以及屏東滿豐農場舉行，但今年國防部規畫在桃園國際機場實施操演，讓人大出意料之外，恐與國軍假想敵軍從竹圍紅色沙灘登陸後，試圖奪取機場有密切關聯。

按照歷年反空降項目操演，都是由陸軍特戰部隊擔任紅軍（攻擊軍），對我方機場進行空降作戰，但今年可望會擴大規模，由海軍陸戰隊在竹圍沙灘扮演登陸上岸紅軍，同時進行空降與登陸雙箭頭攻擊。

扮演防衛軍的六軍團，將派出機步旅與裝甲旅、後備旅等，在沿路進行截擊，並攻入機場，進行奪回機場任務。