「大牙」周宜霈今發長文指控，2012年遭「黑人」陳建州性騷擾，指控陳建州進她飯店房間後開始毛手毛腳、還把她撲倒在床上，成為大牙揮之不去的惡夢，陳建州事後發聲明否認，不過就有細心網友翻出，陳建州日前才對球星楊敬敏鬧不倫感慨說：「珍惜這個得來不易的舞台」，沒想到，才短短8天，他就身陷性騷風波。

周宜霈指控，陳建州在11年前進她飯店房間對她毛手毛腳，甚至從背後環抱，接連對她說：「怎麼樣？壯吧！」、「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！」、「好！那我們快一點！」甚至說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓她直呼很想吐，11年前那個晚上，仍是大牙不時會想起的惡夢。

針對大牙指控，黑人發聲明否認：「絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」並表示「將委請本律師追究法律責任 」。

陳建州發聲明。（圖／陳建州經紀人提供）

不過就有細心網友翻出，身為PLG職籃執行長的陳建州，日前才對球星楊敬敏鬧不倫感慨說：「不管怎樣必須對自己負責，珍惜這個得來不易的舞台」，沒想到，才短短8天，他就身陷性騷風波，網友也紛紛到陳建州臉書留言：「請珍惜得來不易的舞台」、「聽說你很壯」、「很誇張欸 大牙說的是真的嗎」、「老實說，我沒有特別討厭你或是喜歡你，但我相信大牙說的，因為細節太詳細，而且她沒必要黑你」。

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