為維護用路人安全，中橫公路宜蘭支線台7甲線2K棲蘭路段進行上邊坡工程施工，7月3日至31日，每日上午9時至下午5時，採管制30分鐘，放行5分鐘；公路總局第四區養護工程處獨立山工務段請用路人配合現場管制人員指揮通行，假日不施工管制。

公路總局提醒用路人，請隨時注意各項管制訊息，行駛山區道路請事先作好行程規畫，有豪大雨警訊避免進入山區公路，並請多利用公路總局省道即時路況系統http://168.thb.gov.tw 或下載「幸福公路APP」，隨時注意收聽廣播訊息。