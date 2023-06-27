學童們開心闖關。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府英語教學資源中心為提供國中小學生全英語的學習體驗，26日、27日在三義鄉西湖渡假村舉辦戀練英語嘉年華活動，由來自各國的外師擔任關主，以全英語溝通的闖關方式，讓學子體驗全英學習的樂趣，激發學習英文的興趣。

為期兩天的英語嘉年華活動分為4個場次，每場次半天，共計邀請20所國中小約近1千位學生參加，開幕儀式在外師表演精彩的互動式話劇中揭開序幕，副縣長鄧桂菊、縣府教育處長葉芯慧、校長等共同啟動這項活動。

這項活動設計14種包含美術、遊戲、科學、人際互動等不同主題的闖關內容，由來自各國的外師擔任關主，學生分為每隊14人進行闖關，凡是集滿闖關7關的學生，即可持闖關卡至販賣部免費向外師以英文兌換獎品，期望透過密集式的半天全英學習，提供學子體驗使用英文溝通的樂趣，並激發英文學習的動力。

副縣長鄧桂菊指出，縣府為提供優質的英語學習環境，規畫相關研習、工作坊等，希望藉以提升英語教學的專業，同時亦規畫全英語學習體驗活動如英語村、夏令營、巡廻書車、與外師線上對話等，讓不分偏鄉或市區的孩子都能有好的英文學習開始。

鄧桂菊說，縣府為配合中央2030雙語政策，提供更優質的英語學習環境，從本學年度起，規畫並指定50％學校推動英語課全英授課，未來且將逐年增加，以達到100％學校英文課全英授課的目標。

教育處長葉芯慧感謝各校配合與協助，讓苗縣英語學習不落後，此次會考苗縣3位同學獲得5A10十寫作6級分滿分榜首的殊榮，多位同學獲得5A10十寫作5級分的優異表現，證明英文學習需一步一腳印的穩健扎根，期望透過此次嘉年華活動有趣豐富的學習經驗，讓孩子愛上英語學習。

參與戀練英語嘉年華活動的國中小學：僑育、象鼻、溪洲、信義、興隆、苑裡、僑成、新港國中小、卓蘭、中正、僑善、錦水、五福、開礦、頭屋、僑樂、新南、新英、照南國小、大西國中。