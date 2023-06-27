晶圓代工大廠台積電在全球先進製程市占率居領先地位，有消息指出，台積電2025年正式量產的2奈米製程，每片報價逼近2.5萬美元，此天價令長期合作的IC設計業者大嘆「跑不掉，只能閉眼下單」，而這些高昂成本將再轉嫁給消費者。

根據DigiTimes報導，台積電表定2025年量產的2奈米晶片，牌價逼近2.5萬美元天價，由於競爭對手三星、英特爾等數年內難以彎道超車，晶片業者幾乎只能在台積電投片。

報導引述IC設計業者說法指出，先進製程世代進入7奈米以下後，晶圓代工報價變得越來越貴，以台積電7、6奈米為例，每片晶圓報價已翻倍衝上近1萬美元，5、4奈米約1.6萬美元，3奈米逼近2萬美元，最大客戶蘋果或是規模夠大的訂單才能享有折扣優惠。

報導指出，台積電2奈米GAA技術的晶圓報價已經衝上2.5萬美元，此天價令IC設計業者大嘆「跑不掉，只能閉眼下單」。業者表示，台積電代工報價飆新高，加上通膨壓力等，客戶勢必轉嫁給下游客戶，包括蘋果iPhone、輝達的遊戲與AI GPU等，高價定位趨勢已回不去。