針對台大社科院長蘇宏達要求校方公開林智堅、鄭文燦、陳明通三份審定審議報告書全文，台大表示，依專科以上學校學術倫理案件處理原則第十一點第一項規定，學術倫理案件之評審過程、審查人及評審意見等相關資料，應予保密；受理檢舉、參與審議程序之人員就所接觸之資訊，應予保密，因此無法提供學倫案件審定資料。

台大說，關於國發所教授陳明通指導不周的碩士論文抄襲乙案，均已撤銷學位在案，被撤銷學位論文者未再進行救濟程序，故論文撤銷，已告確定，並無爭議。學校也引以為戒，訂出相關辦法，避免學倫案件再次發生。