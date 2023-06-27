全球終端需求疲弱，讓製造業景氣仍看不到曙光。亞泥董事長徐旭東表示，看下半年世界景氣是比較弱，如果不想弱，最大一個部份是看房地產。但在通膨高漲、利率增加下，會影響買房，這時需要投入資金，呼籲大有為政府敢衝一點，低迷時候應該更有力量。

亞泥今召開112年度股東常會，宣布配發每股現金股利2.3元，現金殖利率達5.2％，維持上市61年都有配發股息紀錄。

但是談到景氣，徐旭東說，今年第一季、第二季全世界經濟蕭條，加上對岸房地產受到資金短缺影響影響，房市受到打擊。不過台灣就還好，生產量沒有少。

如何看製造業景氣恢復時間？徐表示，要看下半年世界情況，到底是比較弱，還是勁道更足，有兩派看法。假如大家希望不要弱下來，就得拿出一點力量來，而最大一個是看房地產，如果弱，整個企業(成長)力道就差了。

他強調，房地產要熱，需要投資資金，我們有必要鼓勵，讓民眾出的起錢買房，但短時間通貨膨脹厲害，利率又增加，這有些影響。認為要看大有為政府，如果敢衝一點，會是解決方法。這需要很多思想、作為、執行力湊在一起，政府應該在低迷時候要更有力量。

至於轉投資電力事業方面，隨著嘉義的嘉惠二期商轉，電價又調升，對亞泥獲利有明顯貢獻。但規劃中的三期擴充計畫，原鎖定2027年、2028年商轉，不過表定去年掛件送環評時間，因文件規劃有所延誤，為商轉日期帶來變數。

對此徐旭東也坦言，嘉惠還在申請中，要不要核准有很多因素，有土地變更、執照分發等，整個架構有它的難處。缺電大家都曉得，可是有些程序不是那麼容易，不是那麼快。