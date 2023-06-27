傾覆的漁船重油外溢，海面一片烏黑。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

竹灣漁港內半傾的漁船。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖西嶼鄉竹灣漁港一艘泊港的漁船，疑因繫纜突槌，以致漲潮時船隻左舷抵住防撞碰墊，造成船隻半傾進水，船上儀器泡水損失外，加上重油溢流，污染港域。雖經海巡人員緊急鋪設攔油索、吸油棉，防止污染持續擴大，但也恐觸犯污染海洋相關罰則。

這艘半傾的CT3滿達福號漁船，就停泊在竹灣漁港，今日清晨被發現船身左舷抵住防撞碰墊下緣而進水半沉入海，船尾船名僅剩下一個福字露出水面，但船上重油都已外洩溢流，導致船左側海面一片烏黑。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊竹灣安檢所獲報後，第一時間趕緊將庫存的攔油索、吸油棉取出，先以攔油索圍堵，並循著漏油軌跡鋪設吸油棉，以防堵污染面繼續擴大。

同時也通報海保署、農漁局、環保局及消防局等相關單位派員到場會同處理，並由主管的農漁局，環保局等提供攔油索與吸油棉等物資支援，讓安檢弟兄先行控制重油污染範圍，再將溢出重油逐步回收上岸。

由於船隻已浸泡海水無法發動，不能自行脫困，因此船主預計下午2點等待漲潮後，再雇請大型吊車，將半沉的漁船拖吊上岸，送往造船廠進行檢修。至於漁船沉沒的原因及重油污染海洋相關罰則，則待進一步調查結果出爐，才能釐清責任歸屬問題。