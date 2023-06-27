《捕鼠記》音樂劇取材自金門軍管時期，將歷史轉譯成獨特而引人入勝的故事。(圖／珩好工作室提供)

《捕鼠記》去年的演出獲得地區觀眾的廣泛好評，超過600人次觀賞，3場演出座無虛席。(圖／珩好工作室提供)

今年的演出，也讓去年向隅的鄉親期待著再次觀賞到這部音樂劇的魅力。(圖／珩好工作室提供)

去（2022）年在金門演出廣獲好評的奇幻歷史音樂劇《捕鼠記》又來囉！今年將於7月21至22日在陽翟金東電影院舉辦3場公開演出，該劇組這次並帶來新亮點，7月1日晚上8點在後浦16藝文特區將先行舉辦演前音樂會，與粉絲們共同導讀這齣音樂劇的創作背景及籌備音樂劇的遭遇的各種關卡，並在現場提供購票服務，歡迎鄉親踴躍到場參加。

取材自金門軍管時期的奇幻歷史音樂劇《捕鼠記》7月21-22日即將再度回歸舞台！該劇在去年的演出中獲得了地區觀眾的廣泛好評，超過600人次觀賞，3場演出座無虛席。觀眾紛紛讚揚這部音樂劇意想不到地將歷史轉譯成獨特而引人入勝的故事，使年長者回憶這段歷史，年輕一代透過演出感同身受長輩的遭遇。而金東電影院在戰地政務時期結束後沉寂數十年，再現了滿滿人潮，今年的演出，也讓去年向隅的鄉親期待著再次觀賞到這部音樂劇。

主辦單位表示，為了回應觀眾的熱烈期待，今年度《捕鼠記》的演出將會有一些新的亮點。首先，在7月1日晚上8點在後浦16藝文特區，將舉辦一場演前音樂會。由推廣深度文史旅遊的忽悠旅社張哲叡和《捕鼠記》的製作人蕭柏凡，共同導讀這齣音樂劇的創作背景以及籌備音樂劇的遭遇的各種關卡，在金門創作戲劇遭遇的種種挑戰，是一個難得的機會，讓觀眾更深入了解製作音樂劇《捕鼠記》遭逢的幕後故事。

其次，為了逐步帶入地方人力資源，《捕鼠記》今年嘗試在演出中加入金門本地和聲助唱，也就是音樂劇中的「歌隊」。目前女聲名額已滿，但尚缺男聲，歡迎有意願者報名參加，請聯絡本劇的粉絲專頁，加入這部精彩音樂劇的演出。

至於3場公演將在暑期於陽翟金東電影院正式登場，第1場演出時間為7月21日晚間19：00、第2場為7月22下午14：00、第3場為7月22晚間19：00，每場演出全長70分鐘（無中場），主辦單位建議觀看年齡為7歲（含）以上之民眾。在票價方面，A區每張售票為新台幣800元、B區600元、C區300，採不同票價分區自由入座，即起可使用文化幣購票（不限票區）。