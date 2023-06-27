桃園市蘆竹區大竹路某民宅，昨天早上發生一起人倫悲劇，6旬張姓老婦長期飽受病痛纏身，多次動過脊椎手術，端午節後才剛從醫院返家，豈料26日上午9點多遭兒子勒斃，直到下午4點多才主動致電派出所自首，救護人員抵達現場時，老婦已呈屍僵、明顯死亡，消息一傳出鄰居對此感到相當震驚。

鄰居表示，張姓老婦育有1子1女，2個孩子都未婚，女兒住在旁邊，張婦則和兒子同居，平常都是張婦1個人買飯、買生活用品。張婦長年脊椎有問題，因捨不得花錢做手術選擇健保給付，沒有用自費醫療，手術過後復原狀況不佳，走路相當緩慢，端午節前再度到醫院動手術，才返家不久，沒想到最後被自己兒子勒死。

鄰居指出，昨天早上11點多有看到吳姓男子（張婦兒子）在外頭來回走動，一副心事重重的樣子，詢問吳男發生什麼事，吳男僅回應「想打電話」隨後不了了之，下午聽說吳男有去請其他鄰居協助報案遭拒，該名鄰居請他自行打電話報案，直到下午4點多警察、消防人員陸續抵達現場，消息便傳開，相當震驚。

消防人員表示，26日16時42分獲報抵達現場，發現1名6旬婦人已經無生命跡象，吳男坦承是自己勒死媽媽，人已死亡多時放棄急救、拒絕送醫。據了解，該案因加害人與被害人是家人，案件敏感，屬國民法官案件，目前由檢方偵辦當中。