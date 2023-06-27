教育部日前公布獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配結果，龍華科技大學校務發展穩健，今年獲1億909萬餘元，較去年大幅增加近1200萬元；近一年來，龍華科大連續獲得教育部3項億元計畫，包括補助1億元建置「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」、高教深耕計畫榮獲1億4795萬餘元，以及2023年整體獎補助經費1億909萬餘元，顯見政府教育主管機關對學校的高度肯定。

龍華科大校長葛自祥表示，教育部每年都會撥發整體發展獎勵補助經費給私立技專校院，目的在協助學校整體特色發展，以全面提升教育品質與競爭力。除嚴謹審查各校申請計畫書，更透過師生數規模、學校提撥助學經費等多項量化指標，據以核配各校經費額度。不畏少子化威脅及統測報考人數下降趨勢，龍華科大全校學生總人數近年持續增加，2022年並發出教師激勵獎金總金額超過2500萬元，再創新高，2022年的產學合作金額亦高達3億3千餘萬元，充分展現辦學績優、追求卓越的實力。

「許多有特色的優質科大對學子具有一定的吸引力，因為未來就業選擇機會也相對更多。」葛自祥指出，龍華科大妥善運用高教深耕計畫經費、整體發展獎勵補助經費及學校自有資金，持續投入優化師資設備及校園環境，聚焦於建置多元智慧實作場域平台、強化跨域技術整合及人才培育為發展特色。

該校工程學院除擁有2座教育部產業菁英訓練示範基地，並建置「深耕高端加工技術暨智慧機械類產線場域」、「連結亞洲·矽谷之跨域智慧物聯網創新實作教室」、「機器人拋光研磨研發中心」，以及經濟部iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等術科考場；目前更投入大量資源籌設「半導體教學中心」，加速培育半導體人才。管理學院建置「企業資源規劃暨雲端產學應用示範場域」、「國際市場開發專業教室」；人設學院建置「互動科技（VR／AR／MR）技術服務中心」、「文創時尚人才培育暨產學研發中心」。

此外，學校並陸續成立「物聯網」、「智慧機器人」、「智慧商務」、「互動科技與多媒體 (影視製作與行銷)」等4個PBL跨領域專題導向學程專班，培養學生跨域專長及創新能力。

葛自祥強調，龍華科大堅持特色辦學，率先推出「訂單式就業學程」，以模組化課程設計，把學生在大學最後一年課程，轉化為銜接企業的第一年培訓，加上位於新北與桃園交界處，周遭有超過十個工業區，課程接地氣、實習機會多。也因此畢業生普獲企業青睞。

除發展優勢特色與產學緊密鏈結外，龍華科大更運用AI、雲端、建置龍華軟體雲虛擬學習平台等數位科技輔助教學創新，並致力打造智慧校園、無邊界教室，讓學子隨時學習不受限。期望以「創新」的學習樣態-處處皆教室，無處不學習，以及「創新」的學習內涵-智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR／VR／MR）等應用科技與服務，強化學生跨領域所需知識與技能，成為未來職場最夯人才。