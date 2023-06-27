八嗡嗡鳳梨甜度高達15度以上，就連一般民眾覺得口感粗硬的鳳梨心，吃起來也甜滋滋。（蕭嘉蕙攝）

近來降雨不斷，八嗡嗡鳳梨產量減少，想嘗甜頭的民眾，要買要快。（蕭嘉蕙攝）

台東成功鎮東瀕太平洋，出產的「八嗡嗡鳳梨」在充足日曬、海風吹拂下自然熟成，造就出纖維細、甜度高的口感，連「鳳梨心」吃起來都細緻且高甜，現正值產期，但受近期多雨天氣影響，產量下滑，想嘗甜頭的民眾，要買要快。

「有8隻蜜蜂圍著我們的鳳梨轉圈圈，愛不釋手而得名」，成功鎮長謝淑貞打趣地解說八嗡嗡鳳梨的由來。她說，現在正值成功鎮八嗡嗡鳳梨產季，口感爽脆，搭配在地海鮮一起吃，鳳梨的甜味和海鮮的鮮味迸出美味火花。

八嗡嗡鳳梨產銷班班長陳振明表示，鳳梨是耐熱性水果，種植在臨海的成功鎮，受鹹鹹的海風吹拂，育出的鳳梨甜度高達15度以上，就連一般民眾覺得口感粗硬的鳳梨心，吃起來也甜滋滋。

陳振明說，鳳梨生長期長達1年半，南部和西部多是以人工催花，八嗡嗡鳳梨則是採自然熟成；另外為確保鳳梨品質，成功鎮農會也委託台東大學，在採收前半個月赴產地抽驗果品，檢驗合格者才能獲得QR CODE認證。

鳳梨農張德明說，近來降雨不斷，鳳梨產量減少，但是品質不受影響，入口即化，想要品嘗的民眾「手腳要快」。