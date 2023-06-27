范瑋琪發聲了！力挺陳建州1動作反擊大牙：毫無根據

「大牙」周宜霈今發長文指控，2012年遭「黑人」陳建州性騷擾，指控陳建州進她飯店房間後開始毛手毛腳、還把她撲倒在床上，成為大牙揮之不去的惡夢，陳建州事後發聲明否認，而妻子「范范」范瑋琪隨後也發聲，透過經紀人發出同樣的律師聲明反擊大牙，用行動力挺老公清白。

周宜霈指控，陳建州在11年前進她飯店房間對她毛手毛腳，甚至從背後環抱，接連對她說：「怎麼樣？壯吧！」、「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！」、「好！那我們快一點！」甚至說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓她直呼很想吐，11年前那個晚上，仍是大牙不時會想起的惡夢。

陳建州夫妻發聲明。(圖/陳建州經紀人提供)

針對大牙指控，黑人發聲明否認：「絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」並表示「將委請本律師追究法律責任 」。

妻子「范范」范瑋琪隨後也發聲，透過經紀人發出同樣的律師聲明反擊大牙「絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛偽之惡意栽贓行為」、「周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」用行動力挺老公清白。

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