服貿議題近日成為2024大選攻防話題，民眾黨總統候選人兼黨主席柯文哲更表態，他反黑箱、不反服貿，引來綠營的炮火。對此，孫文學校總校長張亞中建議，藍白在服貿的立場相同，國民黨若要做出區別，需證明不只能帶領台灣加入區域貿易協議，還可以解決兩岸政治問題。

柯文哲近日表態，他從以前到現在，一直都是反黑箱不反服貿，遭立委邱顯智痛批，柯的說法等於是把「反黑箱以反服貿」偷換成「反黑箱不反服貿」，背叛了一整個因為對國家前途、個人未來感到深刻憂慮，才走上街頭的世代。雙方攻防也帶起此議題的關注度。

張亞中昨（26）日在廣播節目《歷史易起SHOW》表示，民進黨不要服貿，它想要與大陸脫鉤；民眾黨要服貿，但不要「黑箱」，國民黨可以選擇完全同意柯文哲的說法，或是講得比柯更清楚。他指出，只有服貿協議並不夠，若兩岸的政治關係無法改善，台灣就沒辦法加入RCEP、與其他國家進行區域貿易，此外，柯文哲不同意92共識與一國兩制，無法解決兩岸政治難題。

張亞中建議國民黨，若要超越民眾黨，應要證明它不只能帶領台灣加入區域貿易協議，還可以解決兩岸政治問題，「這種辯證對國家才會比較好」。反之，若是國民黨不敢觸碰兩岸政治議題，它就只能支持柯文哲的意見，但這樣一來，不信任國民黨的年輕人就只會支持柯，導致國民黨輸掉選舉。

張亞中也直言，國民黨最糟糕的，是面對類似服貿的重大議題時，沒有整套系統性的論述，他指出，柯文哲是急診室醫生，最大的特點是解決當下的問題，但病患救回來後會友什麼狀況、副作用，不是急診優先考慮的點，國民黨要想贏過柯，應證明自己除了能解決當下問題，還可以處理掉副作用，「這是國民黨要能超越民眾黨的地方所在」。