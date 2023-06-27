斑馬線停讓行人政策昨日下午重新討論後，交通部路政司、警政署等單位決議重新回到原本「人車距離3公尺」的執法標準，交通部長王國材並表示，這是因為強力執法後，駕駛人停讓行人的觀念已有提升。不過網友立刻酸爆「不到24小時台灣駕駛人就從『欠缺觀念』變成『觀念已提升』」，話都是官員在講。專家則表示台灣行穿線劃設太靠近路口，所以右轉車一下子就會碰到斑馬線。

為擺脫「行人地獄」惡名，交通部原本預計6月30日起加強車輛不停讓行人罰則，只要斑馬線上有行人，「不論遠近」都要停讓，消息傳出後引爆民怨。昨日路政司、警政署與學者專家再次開會，討論3個多小時之後決議取消「有人全停」政策，改維持現行標準的「車輛須距離行人3公尺」。王國材今日陪同行政院長陳建仁至桃園視察時也表示，現行政策在強力執法下，已有效提升駕駛人停讓行人的觀念。

不過網友對此並不滿意。有網友笑說：「哈哈，駕駛人的觀念提升得好快哦」、「1位決策者覺得駕駛人欠缺觀念，不到24小時，另1位決策者認為駕駛人觀念已提升！厲害了，我的國！」還有民眾指出「3公尺」本來就是一個很蠢的政策：「警政署說應距離行人行進方向1個車道寬，在台灣右轉車輛離行人班馬線有多近，交通部長有親臨去看過嗎？」、「以為這樣大家就覺得3公尺好棒棒？路口大小不一樣不用管？」、「3公尺一樣有問題，問題在於取締」。

交通工程技師邱詩純表示，台灣的行穿線劃設有問題，幾乎都是貼著路口，所以右轉車一下子就會碰到斑馬線，後面的右轉車還排長龍；而且行穿線太貼路口，駕駛人右轉之後視線還沒轉到正前方，就會遇到斑馬線，也容易造成路口擦撞。解決方案還是要靠交通工程，也就是行穿線往遠離路口的方向也就是往右移動約5公尺，可以容納一輛車停等並讓駕駛視線轉正。

邱詩純表示，另一個同樣重要的是要有庇護島。按照規定左轉車要到路口中間才能左轉，但台灣駕駛習慣不好常常「鬼切」、「西瓜切」，有庇護島加上行穿線退縮就可以逼迫駕駛有正確的行為。