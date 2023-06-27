新漢董事長林茂昌表示，疫情間製造業對於實踐數位企業的決心以及智慧製造專案落地的急迫性，帶動跨領域智慧製造顧問服務、新型態AIoT系統整合服務、微服務化數據中台建置及全視覺化企業決策戰情室等應用大幅成長，去年旗下子公司新漢智能在智慧製造營收及子公司綠基在AI影像辦識方案營收，皆有兩位數成長。

新漢集團在AloT數位轉型的10年技術扎根與專案成果，聯手歐洲最大的應用科學研究機構(德國Fraunhofer)合作研發世界首款SIL2,Cat.3/PLd功能安全協作型機器人方案，也替國內各產業製造廠建置智能化營運產線及新廠，新漢集團品牌與技術價值逐漸被資本市場看見。

目前通路正在庫存去化中，亦受惠於三年來備受貿易戰與疫情壓抑的市場發展，帶動產品、方案及事案的新商機。例如：網路通訊事部業在SD-WVAN題材下，5G uCPE/FWA新產品到位、新漢智能-提供一站式智慧製造顧問與系統整合服務，打造5G智慧工廠、創博-功能安全機器人控制器開發平台、綠基-建置高雄智慧碼頭整體監控專案、椰棗-與合作夥伴共通發表OT資安聯防方案、MCS事業部-高速影像Al辦識運算平台，測試於智慧鐵道安全防護應用、IPS事業部-智慧電梯解決方案，各事業單位陸續都有新的應用商機發酵，挹注明年營收成長可期。

新漢成功轉型為工業4.0整體解決方案供應商，以及AIoT數位轉型的創新創業集團。新漢預估今年第二季、第三季谷底，出清庫存後，第四季營收可望向上，明年將顯著成長，解決方案案子有望繼續擴大。毛利率方面，今年第一季居30%高檔，今年第二季第三季回到去年25%水準，明年目標再挑戰回到30%水位。新漢兩個主要子公司目標掛牌，綠基去年營收亮眼，明年公發上興櫃，後年上櫃；新漢智能則目標2025年掛牌。