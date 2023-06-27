日本首相岸田文雄將於7月11日到14日出訪立陶宛及比利時，除出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，也將與歐盟領袖會談。結束歐洲行後，7月16日到19日再轉往中東3國訪問。

北約峰會7月11日至12日將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行，焦點議題包括瑞典入會案、北約與烏克蘭的關係安排、北約與印太區域的互動發展。

日本產經新聞報導，岸田文雄今天出席自民黨黨務主管會議時表示，7月11日到14日將出訪立陶宛及比利時，出席北約峰會後再跟歐盟舉行領袖會談。自民黨幹事長茂木敏充在會後記者會作上述表示。

結束歐洲訪問行程後，岸田接著將於7月16日到19日訪問中東3國沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國。

岸田談到出訪中東時說，這次除了展開「能源外交」，也希望在日趨複雜的國際情勢中強化日本貢獻。

為了在讓溫室氣體排放量實質為零的「碳中和」方面提供技術協助，日本經濟界相關人士也將隨團出訪。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120627