台南市長黃偉哲今天宣布，公共運輸月票「台南境內公車＋火車無限搭399」及「南高屏運輸走透透999」方案，已聯手高屏使用MeNGo平台，從即日起開放預購，7月1日起正式啟用。

黃偉哲表示，配合行政院「促進公共運輸使用方案」，台南市是全國第1個依TPASS行政院通勤月票製卡的縣市，除率先於5月31日在台南、新營火車站服務處開賣外，還陸續新增轉運站、客運業者場站及區公所共46處通路販賣空卡，目前台南TPASS卡片已熱銷5000張。

黃偉哲指出，5月底「台南境內公車299方案」上路後，因看到民眾熱切期待，原訂7月才要上線的台鐵方案，即日起特別提前開放「台南境內公車＋火車無限搭399」及「南高屏運輸走透透999」等2個方案的預購，請通勤族不必再「敲碗」，趕緊手刀搶購。

市府交通局長王銘德也說，無論299、399、999方案都須使用台南TPASS卡片，還沒買到TPASS空卡的民眾，請趕快到前述46處通路買卡，並於MeNGo平台登入會員、完成綁卡後，即可選購適當的月票方案。

另外，目前已有卡片的旅客，則可直接上MeNGo平台App或網站選購399或999方案，即使現在已購買299方案，也可在期滿後上網改買其他方案，不必再重新購卡，但請記得399、999方案須從7月1日起才能正式搭乘。

王銘德認為，除了直接在平台操作購買方案、綁定卡片外，台鐵也同步開放台南境內各站（拔林站除外）窗口，預購399、999等含台鐵的月票方案；新營、台南等2個火車站的月票服務台，也持續提供現場購卡、購買方案服務。

王銘德強調，TPASS購卡由民眾先預付100元，之後在MeNGo平台完成記名綁定後，於第一次乘車前先到7-11超商ibon過卡開通，即可獲得購卡費用100元的回饋。