彰化縣一名李姓女子日前駕駛轎車行經彰化市金馬路與彰新路口，原停在左轉車道，打算左轉進入市區，但她停幾秒後改變心意再往右邊變換車道，結果與後方車輛發生碰撞，硬生生被撞彈回原本要左轉行駛的車道。撞擊畫面今天曝光，網友看了紛紛笑稱「好個校正回歸啊！」

李女將車駛出左轉車道，往右側變換車道。（讀者提供／孫英哲彰化報導）

從路口監視器畫面可看到，當時李姓女子的轎車行駛在彰化市金馬路，在接近彰新路路口時，李女將車駛入左轉車道，等候左轉燈亮起後，左轉彰新路進入彰化市區。

不料，李女停了幾秒了後，竟又將車輛往右邊變換車道，結果與後方汽車發生碰撞，李女轎車被撞彈至彰新路往彰化市區方向。

李女車輛在碰撞後彈至原本要左轉的彰新路往彰化市方向。（讀者提供／孫英哲彰化報導）

撞擊畫面曝光後引發網友熱議，有人認為李女「連看都沒看就變換車道，馬路三寶」；也有人笑稱李女本來就是要左轉，雖改變心意往右切，最後還是被「校正回歸撞回去！」

彰化警分局中正所所長王錦城指出，這起路口事故發生在6月22日23點多，發生地點為彰化市金馬路彰新路口，當時李女（25歲）駕駛轎行經該路口時，疑似轉彎或變換車道違規而肇禍，事故雙方經酒測均無飲酒，雙方雖都有擦挫傷，但均表示不用就醫。

警方表示，用路人行經設有交通標誌、標線及號誌等設施的路口時，均要指示規定行駛，否則可依《道路交通管理處罰條例》第二項第3款，處新臺幣900元以上1800元以下罰鍰。