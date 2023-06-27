許多信徒會到廟裡拜拜許願，命理專家小孟老師提醒，向神明許願一定要先擲筊詢問神明在不在、能不能許願，願望要具體一點，而且要誠心誠意，願望實現後記得回廟裡還願，如果不小心忘記還願，神明通常不會計較，不過如果拜的是「陰神」就一定要還願，否則可能惡夢連連或頭暈。

小孟老師在《清水孟國際塔羅連鎖》YouTube頻道發布影片指出，向神明許願一定要誠心誠意，不能抱持著「測試神明」的心態，首先要先問神明在不在，擲筊聖杯才能繼續；接著問神明「能不能許願」，如果神明說不行，也不能硬許。

如果神明同意許願，信徒就可以說出祈願內容，小孟老師提醒，許願的範圍不要太大、太抽象，應該要有具體目標；講完許願內容要再詢問神明能不能幫忙。

至於願望達成沒還願會怎樣？小孟老師直言，沒還願不會被懲罰，神明不會計較，有些信徒許願後忘了還願，之後覺得運勢變差，「跟這個都沒關係」，神明如果真的要信徒還願，會託夢暗示。

不過小孟老師也提醒，千萬不要向「陰神」許願，如果跟陰神許願就一定要還願，不還願可能會惡夢連連，或是出現頭暈症狀。

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