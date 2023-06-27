貓貍山公園位於苗栗縣苗栗市大同里，考量公園內運動民眾日益增多，苗栗市公所特別增設2台飲水機，提供給大眾使用，盼能提供更優質休憩空間。

苗栗市公所指出，貓貍山公園原稱福星山公園、將軍山公園，是1座天然非人造的都會森林公園，也是苗栗市主要都會公園的核心。

公園內包含了羅福星紀念碑、丘滄海紀念碑、苗栗縣童子軍營地、三級古蹟的賴氏節孝坊、由日治時期神社改建而成的苗栗縣忠烈祠、苗栗市老人文康中心、功維敘隧道、淨覺院、停車場、籃球場、公用廁所等設施及景點。

有鑑於往來公園鄉親、遊客及運動民眾日益增多，苗栗市公所考量讓民眾能適時補充水分，目前在苗栗縣忠烈祠對面公廁及籃球場停車場旁公廁各增設1台飲水機，並在早上5時至夜間9時開放供大眾使用。

苗栗市公所提醒民眾珍惜水資源，且為避免影響他人使用，請勿以容器裝回家使用，茶葉、泡麵等殘渣亦不可倒至飲水機台上，飲水機只供飲用，不可作為其他用途，例如：洗手、洗臉、洗球、洗腳等。民眾如發現損壞情形可向苗栗市公所公園路燈管理所：037-331915及公園清潔人員反映。