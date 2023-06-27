疾病管制署今(27)日表示，國內目前流感仍處高原期，腸病毒雖略降但仍處流行期，流感則新增29例流感併發重症、4例死亡，死亡個案都沒有接種流感疫苗，其中3人有慢性病史。

疾管署說明，上週新增29例流感併發重症 (24例A型H1N1、4例A型H3N2、1例B型)，年齡介於未滿10歲至90多歲，為18例男性、11例女性，發病日介於6月6日至6月23日，其中24例未接種本季流感疫苗，22例具慢性病史；另新增4例死亡 (3例A型H1N1、1例A型H3N2)，年齡介於50多歲至90多歲，均為男性，發病日介於6月11日至6月15日，均未接種本季流感疫苗，其中3例具慢性病史。

疾管署統計，上周(今年6月18日至6月24日)門急診類流感就診人次為76,297人次，相較前一週(79,957人次)略降，主要受連假部分門診休診影響，整體疫情仍處高原期，須持續關注連假後疫情變化；近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行。

本流感季自去(111)年10月1日起截至今年6月26日流感併發重症病例累計323例 (178例A型H1N1、136例A型H3N2、3例A型未分型、6例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占50%)，87%未接種本季流感疫苗，80%具慢性病史，其中死亡57例 (33例A型H1N1、22例A型H3N2、2例B型)，79%未接種本季流感疫苗，93%具慢性病史。

另疾管署說明，上週無新增腸病毒感染併發重症確定病例，今(2023)年腸病毒感染併發重症病例維持累計4例重症，分別感染腸病毒D68型、伊科病毒21型、克沙奇A4型及A6型，均為5歲以下幼童。依據監測資料顯示，上週(2023年6月18日至6月24日)腸病毒門急診就診計10,748人次，較前一週(12,801人次)下降16%，主要受連假部分門診休診影響，亦須持續關注連假後疫情變化；依據實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別於社區活動，請持續提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。

疾管署呼籲，目前流感等呼吸道疾病仍持續活躍，如有發燒、咳嗽等類流感症狀需落實戴口罩及生病在家休息等措施，出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況，同時提醒家長隨著暑假即將到來，小朋友出入公共場所或參加各類暑期活動機會大增，請家長注意孩童健康狀況，另孩童如出入人口密集、互動頻繁的場所(如：安親班、夏令營、托兒所、室內兒童樂園等)，應加強落實手部衛生與咳嗽禮節，並應做好個人衛生、注意居家環境清潔及消毒；大人外出返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，亦應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。