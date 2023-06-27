竹北市帝王至尊社區氣爆案，造成16歲陳姓少年全身燒燙傷，家屬日前質疑消防局救護車遲遲未到，由媽媽和姊姊3貼騎機車載兒子就醫。縣長楊文科27日在主管會報要求說明處理時序，消防局長陳中振指當天接獲報案時間是8點30分44秒，救護車6秒就出勤，遇縣政九路柏油路刨除，但10分鐘就到現場，而傷者是在3分鐘前先行就醫。

縣長楊文科對竹北氣爆案，要求權責單位負責任解決問題。（羅浚濱攝）

「問題發生就要想辦法解決！」楊文科指出，竹北氣爆案各權責單位都要秉持良心，負責任去解決，尤其受災戶的需求，一定都要做好處理。新竹瓦斯公司總經理邱世昌說明26日晚的協調會，帝王至尊社區住戶的住宿補償費已提高為2000元，相關訴求也多達成共識。楊文科隨後對外界稱陳姓少年受傷救護車延遲未到，請消防局說明處理時序。

陳中振說，624氣爆當天，瞬間湧入63通報案電話，第一通為8點14分，報案內容為瓦斯外洩，從8點15分到27分共接獲14件火災、瓦斯洩漏案件，各分隊消防車和救護車全部出動支援到現場。

陳中振說，8點30分第15件報案才是「帝王至尊」大樓氣爆火警案，報案時間是8點30分，該局局立即派遣竹北等分隊消防車組出動救災，後來發現災情嚴重，立即調派鄰近已經處理完成救護車輛還有消防車組趕抵現場。同時，在8點30分44秒接到有人氣爆重傷，勤務中心請線上回程的救護車組緊急支援。

陳中振指經調閱報案紀錄，氣爆少年的報案時間為8點30分44秒，救護車6秒鐘就離開車庫，但遇到縣政九路柏油路刨除，救護車走光明六路、中華路，再往中正東路陸橋，到達現場時間是8點41分50秒，約10分鐘就到達現場，這些報案紀錄、通聯記錄及車上行車紀錄器都可以佐證。

陳中振並說，後詢問得知，救護車抵達3分鐘後，陳姓少年才剛離開，家人送陳姓少年到東元醫院時間是8點47分，如果由救護車來送，也是大概8點47分會到，但救護車送醫，救護人員可在車上做初步消毒、包紮、給藥，同時請醫院端準備通知醫師，啟動燒燙傷患者搶救，到急診室就可馬上救治救。