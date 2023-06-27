新竹州圖書館於1984年被新光人壽標得，之後因產權問題封閉36年，於2020年開放，立法委員吳欣盈27日上午拜訪市長高虹安，隨後也參訪新竹州圖，她說新竹是她的第二個家，也是她的責任區，因此來了解地方關心的議題，至於是否參選最終仍須看黨中央的決定。

由於新竹市是民眾黨唯二執政縣市，加上新竹市也是民眾黨主席柯文哲故鄉，隨著各政黨人選陸續確立，外界也好奇民眾黨將派出誰來應戰，包括立委吳欣盈、市議員李國璋、市府發言人施淑婷和徐千晴等人都曾被點名，但最終人選仍未浮出檯面。

立法委員吳欣盈27日參訪新竹州圖。（王惠慧攝）

立委吳欣盈27日上午與市議員宋品瑩開直播，暢談英語教學，接著吳欣盈也到市府拜會市長高虹安，吳欣盈舉例，兩人有談到部分議題，包括桃竹竹苗通勤月票方案日前經交通部審查被退回，她會帶回去和團隊研究，另美國商會6月中來訪新竹時也提出許多建議，包括如何鼓勵美商投資等，相關建議也都會評估。

針對新竹選戰、參選意願等問題，吳欣盈則說，「還在評估當中，」新竹是她的責任區，今天是純粹來走走，也和宋品瑩直播，聊聊新竹關心的英語教學議題，也與民眾黨議員保持聯絡，並拜會市長高虹安。至於是否有決定參選的時間表，吳欣盈則說，這也是要等中央黨部決定，陸續會再公布。

被問到對新竹印象最深刻之處，吳欣盈說，「新竹就像是第二個家」，爺爺（吳火獅）是新竹的閩南人，奶奶是客家人，兩人閩客的結合，她回憶小時候爺爺到新竹時，也會帶一些新竹小吃給家人，一家人假日的時候也會造訪夜市、義民廟等，四叔吳東昇的基金會也常在新竹辦活動。

新竹州圖書館於1984年被新光人壽標得，之後因產權問題封閉了36年，5年前市府與新光人壽取得共識後，展開調研、修復、活化工程，並於2020年開放，今年3月星巴克進駐，成為新竹市最具特色及人文風格的星巴克門市。

吳欣盈說，她致力提倡促進民間參與公共建設（PPP），新竹州圖就是很好的例子，新光人壽慈善基金會跟市府合作進行活化，她也說，當初也有討論到，現在都是數位、電子書，是否有必要做圖書館，但因為還是希望保留州圖的歷史背景，最後新光選擇與市府合作，市民有機會也可過來走走。