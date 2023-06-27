為了配合義務役役期改為1年，國防部與教育部推出就學「3＋1方案」，讓大學生能夠3年完成學業、1年當兵，4年可同時完成服役和學業。民眾黨團炮轟，以犧牲教育作為代價，一味討好年輕人，民進黨一直看不到問題的真相，只想透過精準打擊的政策買票，討好年輕人。

立法院民眾黨團幹事長張其祿表示，國防要整備，他們最早也提出役期問題，但要解決這問題，不要把代價犧牲在教育，現在變成是以犧牲教育作為代價，來做這件事，一味的只是討好年輕人。

他指出，民進黨知道年輕人開始抱怨說，「為什麼我的役期從四個月變成一年」，就想用這樣的方案，讓年輕人感受上，從本來4年都在念大學，現在4年也可以同時完成兵役，但其實是頭痛醫頭、腳痛醫腳，把兩件事混在一起，最後一定是蠟燭兩頭燒，最後兩頭落空，他也不相信這樣做，國防上就能夠更精進。

立法院民眾黨團總召邱臣遠表示，不管兵役4個月延長到1年，或是現在所謂的3＋1，其實重點在於實質訓練內容，不應該犧牲教育權益，民進黨執政7年以來，兩岸的關係非常緊張，整體衝突氛圍確實與日俱增，對於很多年輕人來講確實有這樣的感受，也不用睜眼說瞎話，這是事實。

邱臣遠說，經濟果實分配不到，出了事又要年輕人到最前線，民進黨一直看不到問題的真相，只想透過精準打擊的政策買票，討好年輕人，2024選民也會做出最好的選擇。