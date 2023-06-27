P. LEAGUE+執行長「黑人」陳建州今（27日）遭藝人大牙（周宜霈）爆料對她性騷，消息一出震撼各界，PLG表示，聯盟方面不方便作出任何說明，目前一切照舊，如果有進一步消息會通知大家。

台灣CBA（中華職業籃球聯盟）2000年宣告關門，眼見寶島近20年苦無職業籃球聯盟的窘境，曾為籃球國手的陳建州2020年一手創立P. LEAGUE+，並擔任執行長一職，首屆聯賽就有著4隊規模，即便後來另一職籃T1打對台，並力邀NBA巨星霍華德（Dwight Howard）拉抬聲勢，PLG則同樣於下半季找來台裔球星林書豪助陣，並且在「豪小子」所屬的高雄鋼鐵人缺陣季後賽的情況下，季後賽平均進場人數都能接近6000人水準（夢想家主場台中洲際迷你蛋最多容納3000人）。

陳建州擔任PLG執行長時爭議不少，過去他在粉專貼出替東京奧運台灣選手加油的照片，卻被網友發現使用不法機上盒「安博盒子」收視，遭到外界炮轟，陳建州事後表示是自己從朋友群組中收到的截圖，網友隨後又在范瑋琪的臉書找出同樣疑似為安博盒子的照片，陳建州最後才承認使用奧運非授權的畫面，並向社會大眾道歉。陳建州甚至曾違反防疫規定，和當時正進行自主健康管理的王力宏一同聚會，引起不少網友留言謾罵。

日前PLG兩屆年度MVP得主楊敬敏，也被爆出和女球迷出軌事件的傳聞，18日半夜他在IG公開道歉表示自己做錯，將會宣布離開球場回歸家庭，同時卸下球員公會理事長一職。