藝人陳建州（黑人）今（27）日遭女星大牙（周宜霈）發文爆料，曾在11年前性騷擾她。對此，陳建州隨後透過律師發表聲明否認硬上，一切都是惡意栽贓，但大牙立即反擊「公道自在人心」讓外界對於事實真相相當好奇。先前潘若迪在沈玉琳所主持的節目中透露，自己被沈玉琳加入一個「暗黑群組」，沈玉琳則是被陳建州拉入群，而拉人入群的源頭到底是誰，也引發熱烈討論。

由沈玉琳與Melody所主持的綜藝節目《11點熱吵店》，之前曾討論「男生聚會都在聊些什麼」，其中一項便是「分享謎片」。當時的來賓潘若迪透露，他和一群男生都被拉入一個名為「貨源甲」的群組，裡面會有人不斷丟謎片，而影片來源就是台灣最大的謎片商，所以他都會有最新的影片分享給眾人。但奇妙的是加入該群組的人都不會出聲，就連傳個貼圖或是按讚都不會，但晚上總是訊息不斷。

同樣在該群組的沈玉琳表示，「這是演藝圈最大的暗黑群組」，裡面有大約30幾個人，而且一個比一個還大咖，若是公開名單會「動搖國本」，台灣演藝圈會潰堤、崩盤。而當時同樣也是來賓的NONO及小刀，趕緊澄清自己不在該群組當中，還開玩笑表示「我們不夠大咖。」

沈玉琳接著說，雖然不能公開群組成員，但透露自己是陳建州介紹拉入群，他再把潘若迪拉進去，那又是誰介紹陳建州入群的，沈玉琳回應：「只要想想看陳建州有哪幾個好朋友就知道了。」

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