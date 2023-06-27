麥當勞「麥克雞塊」不管原味或沾醬吃都頗受歡迎，28日起至7月18日韓國直送、滋味濃郁的「肯瓊醬」與甜中帶辣的「甜辣醬」限期回歸，加上原有的糖醋醬等共有5款選擇，滿足不同味蕾。21Plus則限時推出套餐＋1元，就可享有薯條與地瓜球，份量加大也能省點荷包。

麥當勞曾統計，台灣人平均一年可以吃掉超過3億片麥克雞塊，疊起來更有約6000座101大樓的高度，標榜嚴選健康優質雞肉， 調配雞胸和雞腿黃金比例，口感外酥內軟。沾醬派消費者曾提出「誰是最佳沾醬之戰」掀起網友討論，除了「醣醋醬」，2021年首次登台的「肯瓊醬」更被盛讚「足以撼動醣醋醬的地位。」6月28日起至7月18日，韓國直送、取自美國紐奧良地區的特有風味，混和多種香料及辣粉，香氣強烈，滋味濃郁、尾韻帶點辛辣的「肯瓊醬」，與甜中帶辣不膩口的「甜辣醬」限期回歸。

21Plus香草烤雞分享餐加1元可一同帶走薯條和紫玉地瓜球。（21Plus提供／朱世凱台北傳真）

21Plus則是7月25日前展開夏翻天優惠活動，指定餐組只要加1元即可加價享超值優惠，好比「香草烤雞分享餐」，原先已有香草烤雞、烤雞沾醬、大杯蜂蜜綠茶兩杯，只要加1元就能再帶走大份黃金脆薯和紫玉地瓜球。另「炸雞分享餐」則是加1元帶走小份黃金脆薯、大杯蜂蜜綠茶。