【全程字幕】金溥聰加入競選團隊親自操盤 侯友宜證實：我親自去拜託的 @ChinaTimes

2024總統大選戰況激烈，但藍營民調上卻暫時呈現落後態勢，引發藍營支持者焦慮。然而新北市長、國民黨總統參選人侯友宜今（27日）早卻拋出震撼彈，稱已延攬國安會前秘書長金溥聰加入競選團隊。對此，有網友在《PTT》政黑板上發文指出，國民黨接下來的戰術可能是穩守基本盤，讓藍營支持者回流，而首當其衝的就是民眾黨主席柯文哲。

侯友宜上午證實，金溥聰了解很多選舉策略跟方式，經過自己親自拜訪請託後，已於2天前加入競選團隊參加重要會議，並給了自己團隊很多指導。侯友宜還提到，未來會繼續拜訪前總統馬英九、黨主席朱立倫及黨內諸大老們，一起擔任榮譽競選主任委員。

多次為馬英九操刀打贏台北市長、總統選戰的金溥聰，加入侯友宜團隊的消息，在PTT也引起熱烈討論。網友紛紛留言表示，「穩了」、「穏了，柯文哲掰掰 」、「國民黨守住基本盤就第二了，第二就會小雞回流」、「劍指總統府了」、「就跟打台北巿長選戰一樣，只要守住基本盤，剩下的就是綠白就分票了」。

除此之外，也有網友分析，金溥聰加入侯團隊，代表馬英九意志的展現。他認為，這就代表藍營的陸軍開始集結了，也代表侯友宜是國民黨的最終意志，不會換了。「能不能贏不知道，但至少立委不能崩，侯不會是老三，柯真的可以洗洗睡了，民進黨參選人賴清德也要小心了，跟總統蔡英文系統的整合要加強加快了，馬把他的軍師都壓上去，前兩屆馬都沒有押上他的血本，這次等於馬出面幫侯整合外省深藍，這是侯最弱的部分，原本吃不到的外省票，現在補上了。」