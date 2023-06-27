國立金門大學健康護理學院與陽明交通大學醫療人文跨領域研究中心攜手合作，以提升高齡者福祉(well-being)為核心，日前舉行跨領域交流會議，透過長照、護理、社工、文學、教育和傳播等不同專業領域間對話與交流，來提升與豐富高齡者的生活品質、生命意義、與社會貢獻，共同為我國未來邁向超高齡社會尋求創新解方。

金大校長陳建民指出，我國即將邁入聯合國所定義之超高齡社會(super-aged society)，2022年行政院乃提出跨部會「因應超高齡社會對策方案」。而承擔高階專業人才培育責任的大學教育現場，更應積極思考與規劃在超高齡社會下所需專業人才，然在高齡者生活中，並非僅有專業照護服務，而是一種多樣態的需求，因此，未來專業人才培育，不僅需要以專業照護知識學習與技術訓練的模式，更需要進行跨領域結合。

金大健康護理學院翁瑞宏院長表示，高齡者具有多元的生活與照顧需求，此次跨領域交流會議主要希望與陽明交通大學合作，共同探索我國進入超高齡社會後的核心議題與創新因應方案，以提升高齡者的福祉和社會參與。此外跨領域的合作和對話將有助於創造更具包容性和全面性的超高齡社會，共同構建一個支持高齡者的社會環境。

金大與陽交大跨領域攜手合作，以提升高齡者福祉為核心舉行跨領域交流會議。(圖／金門大學提供)

據了解，這次兩校跨領域交流會議共包含兩場次座談會，首場邀請陽交大馮品佳終身講座教授，分享醫療人文跨領域研究成果，並指出在進行跨領域合作時，除可結合不同結合專業領域的想法外，由於背景與專業不同，在進行討論時有時會產生專業衝突，然這樣的專業衝突卻可激發出更多創意的想法，為我國高齡者福祉提升提供更多元的方案。

第二場會議，則邀請長照、護理、社工、文學、教育和傳播等不同專業領域學者，以促進高齡者福祉為核心進行對話，產生許多創新的議題與方向，包含：結合以圖像、敘事醫療理論來發展失智症患者之懷舊療法；透過線上學習模式與網路社群經營來強化高齡者社會參與；以傳播學中的迷因理論、訴諸情感，來進行高齡者衛教、健康與自我照顧知識傳播；透過語音的變化來進行認知障礙高齡者之預警偵測；以及結合有效的傳播媒介，來強化高齡者心理健康與生活品質等。