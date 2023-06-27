朱姓裁判在2020年7月舉辦的大專院校系際棒球爭霸賽中擔任主審，打擊者揮棒落空時，朱比出三振又做出「打手槍」手勢，中華民國棒球協會決議註銷朱的裁判證，朱男不滿提告請求確認裁判資格存在，士林地院認為，手勢已構成性騷擾，註銷裁判證、教練證有理，另外，因棒協決議文字不明確，駁回「註銷期間朱男不得擔任棒球相關活動從業人員」。

朱男擔任雲科電機、嘉藥運管兩隊比賽的主審，5局下打者遭到三振，朱在打擊者揮棒落空後，先高舉右手，接著將手臂放置在鼠蹊部前方擺動，民眾認為動作不雅，向棒協、教育部體育署檢舉，並指出朱男在2個月前也有相同手勢，棒協依「特定體育團體建立運動裁判資格檢定及管理辦法」決議註銷裁判證，期間禁止朱擔任棒球相關活動從業人員。

朱男認為他做出的裁決手勢有爭議，但不足以刺激或滿足性慾，不符合公然猥褻條件，又沒有損害球員尊嚴或使人心生畏怖，並非性騷擾，棒協的決議無效，向法院提起民事訴訟。

判決指出，朱姓裁判在全國性棒球比賽，公然做出「打手槍」手勢，在場運動員、觀眾目睹外，經電視轉播，客觀上足以使人聯想到性器官、性行為的描述，並引起一般人羞恥、厭惡而侵害性的道德情感，對於被三振的球員而言，帶有歧視、侮辱的不雅手勢，損害打擊者及跑壘者的人格尊嚴，感受到與性有關的不當冒犯，屬於性騷擾，認定棒協決議註銷朱男裁判證、教練證有理。

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