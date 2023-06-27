高雄市岡山警分局今（27）日下午1時許獲報，在燕巢區安招路上的大理石材工廠內，一名50歲張姓男子遭石材傾倒壓傷，請警方派員到場協助。消防局人員到場將傷者送醫，送醫時OHCA（心肺功能停止），經急救宣告不治。

高雄燕巢區一家大理石材工廠27日下午發生工安意外，一名工人（藍圈處）在清點石材時被倒下的石材壓中昏迷，送醫不治。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

警方初步調查，該名張姓男子與同事在徒手清點分裝石材時，重達720公斤的石材突然倒塌，不慎壓倒張姓男子導致當場昏迷；經救護人員到場後，已將張男送往義大醫院急救不治。