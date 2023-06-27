搜尋引擎巨頭Google在5月初的開發者大會上，曾公開「Google搜尋」將新增觀點（Perspectives）功能，當輸入關鍵字並按下觀點功能後，可以讓用戶找到相關議題的討論與社群內容，比起過去需要加「PTT、Dcard或Reddit」等關鍵字才能找到類似文章，現在只要按下該功能就能一鍵找到相關資訊。

目前該功能尚未在台灣推出，Google搜尋的列表仍未見相關選項。依據Google官方的範例，搜尋「如何在新城市交到朋友」並使用「觀點」過濾，比起過去會看到比較多交友指南的文章，現在會提供相關的YouTube、TikTok影片，甚至還有Reddit論壇以及推特網友們的討論。

觀點功能一改過去以內容網站為導向的顯示模式，可以讓想知道「大家看法」的用戶能更快的找到想要的資訊，同時也增加Google搜尋引擎的獨特性，但目前並未確定何時才能在台灣推送。