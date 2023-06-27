花蓮市公所考量洽公民眾需求，在前方人行道設置9個汽車停車格供暫時停車。（羅亦晽攝）

花蓮市公所位在市區車水馬龍的街上，附近停車格一位難求，考量洽公民眾需求，在前方人行道上設置9個汽車停車格提供暫時停車，晚間及假日卻遭占用，不僅影響行人通行，更遭質疑是特權。市公所表示，未來將針對占用一事研議相關的管理辦法。

花蓮市公所位在市區林森路上，沿途商家林立，車潮絡繹不絕，路旁停車格總是一位難求，公所團隊基於便民需求，依《道路交通管理處罰條例》等相關法規規定，在公所前方人行道上畫設8個一般停車位跟1個身障停車位，提供洽公民眾臨時停車。

近日卻有市區民眾發現，市公所前人行道9個停車格每到晚上及假日遭人長時間占用，有人習慣在假日停放，也有人貪圖便利，停車後便走到旁邊巷弄用餐，不僅造成行走人行道不便，更質疑不需找停車位及不用繳停車費的「特權」疑慮。

民眾雖能理解到市公所洽公停車難尋的困擾，公所基於便民服務在人行道上提供臨時車位，不過下班及假日時段應嚴格禁止停車，建議市公所在人行道臨時停車格設置清楚明確的告示牌，標明洽公暫停時間，並強力宣導勿濫用臨時停車格，下班後交由警方落實執法開單。

對此，市公所表示，對此，市公所表示，公所前人行道停車位旁已有設置告示牌，明確指出車位供洽公暫停使用，下班及假日期間曾有利用三角錐架設連桿禁止停車，卻還是遭人挪移使用，未來將加強宣導力道及管理措施，並針對占用情形研議相關的管理辦法。