我國兵役恢復1年，國防部與教育部推出就學「3＋1方案」，讓大學生能夠3年完成學業、1年當兵，4年可同時完成服役和學業，雖不是強制，仍引起外界反彈。國民黨立院黨團27日召開記者會，痛批政府用簡單的加減算術，來解決兵源不足的問題，卻讓台灣高等教育面臨崩盤的命運，最重要的是年輕人根本不買單。立委鄭麗文直言，教育部長潘文忠可以下台了。

國民黨團副書記長陳以信表示，教育部公布恢復役期之後，推出大學彈性修業，藉由放寬修業上限，開放寒暑假修習學分，並開放跨校選課限制，讓大學生選擇三年修習畢業、一年服役，但彈性修業指引卻問題重重，本質上就是削足適履、本末倒置。

國民黨立法院黨團27日舉行「大學當兵3十1！真的要上戰場了嗎？如何確保年輕朋友權益？」記者會，立委陳以信發言。（姚志平攝）

陳以信表示，為因應兵役延長補救措施，導致會對大學教育體制嚴重衝擊，禍延大學教育。他說，大學生無論在學習或是服役，都會發生相互影響問題，無法專心在課業上，也無法好好服完兵役，若遇到必修科目需重修時，是要先去當兵？還是先重修？若先去服兵役，在部隊也不會專心學習軍事訓練，心思都在自修課程，以免重修後再被死當，這樣士兵在部隊中，也會造成管理上的風險。

陳以信表示，教育部一紙「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，各大學院校間到底要如何採行、實施，會有許多細節上的問題，尤其各校狀況各不相同，包括師資、授課能量等，系所之間的差異性更大，推動上會有公平性不一的問題，第一批適用3＋1方案的學生，將會淪為試驗的犧牲品。其次，該指引也有政策上的歧視，女學生因無兵役問題，不適用彈性修業辦法，必須讀完四年大學才能畢業，有違反性平之虞。

陳以信說，教育部犧牲教育成全國防，是非常大的錯誤，如果教育部認為有些大學系所可以在三年內完成修業，那麼何不開放各個系所申請三年制學士學位？不要只讓想要提前當兵的大學生，透過彈性修業方式，否則會造成大學學制大亂，教育與國防都無法兼顧。他也強調，針對3＋1政策，教育部、國防部、內政部今年召開過兩次相關會議，會議內容為何？為何草率定案？倉促對外公布？而會議規畫由總統府國安會主導，是如何指導教育部和國防部？必須對國人說清楚講明白。

鄭麗文表示，3＋1政策根本是破壞大學學制，而潘文忠連教育的未來、品質都可以犧牲，沒有和國內所有大學校長討論過。她痛批，如此重大政策，影響大學學制根本，教育部長就因為上面一個指令，就跟國防部關起門來討論實施細節，如果教育部真的這麼做，台灣高等教育將全面崩盤。

鄭麗文嘆，台灣教育已經千瘡百孔，難道蔡政府以為解放軍看到我們實施3＋1政策，就會感到害怕嗎？蔡政府每天即興式、買票式所推出政策，只是在製造低級笑話，而且還笑不出來。她質疑，當台灣高等教育面臨崩盤，少子化讓不少大學院校將在10年內消失，有看到教育部拿出什麼辦法來嗎？

鄭麗文強調，我們應該把資源投資在教育、在下一代人身上，總比投資在戰爭上好，如果台灣高等教育全面崩盤，不必等到解放軍打來，台灣很快就垮掉了，沒有軟實力就沒有國力。

鄭麗文痛批，教育部長從來不敢為台灣孩子、教育爭取權益，為了兵役犧牲教育，而且教育部長毫不掙扎、理所當然，那教育在民進黨眼中一點也不值錢，每一次錯誤荒謬的政策，教育部長照單全收，民進黨政府要破壞大學學制，也一口吞下，連一點點教育部長的風骨都沒有，連反對的聲音也不敢出，這樣的教育部長可以下台了。