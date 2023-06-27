縣長鍾東錦等人主持啟用典禮。（李京昇攝）

市長邱鎮軍等人試滑。（李京昇攝）

滑梯主體前半段採隧道式設計並搭配全彩立體星空投影。（李京昇攝）

苗栗縣政府推動1鄉鎮1特色公園計畫，去年再編1300多萬元，在苗栗市功維敘隧道南入口，打造全縣首座「星空滾輪滑梯」，27日正式啟用亮相，縣府與苗市公所歡迎民眾蒞臨，民眾來遊玩滑梯同時，還能參訪季節限定的獨角仙復育基地，近距離欣賞獨角仙生態。

苗栗市功維敘步道位於苗栗市貓裏山公園旁，步道途中亮點功維敘隧道，因日據時期總督兒玉源太郎在隧道北口提「功維敘」紀念開鑿隧道工程的浩大艱鉅，故稱功維敘隧道，至今已有百年歷史。

苗縣府與苗市公所近年活化隧道，並在隧道內設置有五彩繽紛的投射燈，閃亮隧道同時也照亮過往的歷史軌跡，並藉由改善周邊景觀步道、休憩空間的規劃以及景觀氛圍塑造，豐富了整體步道觀光休閒品質。

為增加功維敘隧道南入口亮點，苗栗縣政府去年8月中斥資1300萬元，打造全縣首座滾輪滑梯遊戲場，高5.5公尺、長約31公尺，占地面積約0.1公頃，滑梯主體前半段採隧道式設計並搭配全彩立體星空投影，呼應功維敘隧道內七彩LED燈，讓人有如置身時空隧道。

27日由苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍、縣議員余文忠、孫素娥、許櫻萍、徐曉菁及苗栗市民代表會主席陳仁杰等人共同主持啟用典禮。

苗市公所指出，滾輪溜滑梯適合年齡5至12歲，禁止大人抱著小孩一起溜，速度會加快，反而會更危險，開放後請民眾注意遵守安全規定。

此外，市公所在滑梯所在處的青青草原，種植16棵光蠟樹，打造獨角仙生態觀察休閒區，目前已出現有許多獨角仙，歡迎民眾前來欣賞季節限定的自然生態景象，並呼籲大家不要任意捕捉。